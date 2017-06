Vypečenej žižkovskej antispam

mozna by pomohlo udelat sekci s informacemi o blokovanych domenach, neco jako 'co blokujeme'



Blokuje se např. slovo bingo. Jinak to, aby ta žižkovská lemplovina ráčila milostivě vyflusnouti, co jí vadí, namísto bezcenného nesmyslu a "rady", koho kontaktovat, to se tady řeší od doby, kdy sem ten zmetek jakýsi zoufalec zavedl. Samozřejmě bezvýsledně.Nezklamal jsem se, nepoužitelný zmetek zde zůstane nadále, spolu s dalšími letitými problémy - tedy dokud neodejde zbytek čtenářů. Při stále se zhoršujícím poskakování webu kvůli reklamě, neschopností řešit upozornění na obtěžují a podvodné reklamy a totálním nezájmem o problém, jako je tenhle, to už nebude dlouho trvat.