Zdravím,



za posledních 5 let jsem prošel jako seniorní javista několik firem, na pohovorech jsem se vždy ptal na home office a bylo mi odpovězeno že "po domluvě je to možné", bohužel skutečnost byla jiná a z oné domluvy se vyklubalo "to u nás neděláme" nebo "výjimečně, když ti domů přijde opravář".



Nemáte tip na nějakou firmu v Praze, která po zapracování akceptuje home office alespoň tak 2x týdně?



Díky