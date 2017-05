Kniha "Objektové programování" od Čady

Ondřeje Čadu nebrat, OOP sám moc nerozumí. Bruce Eckel je mnohem lepší a hlavně píše srozumitelněji.



Čada je Apple fanatik a jediný slušný jazyk je pro něj ObjC. Správa paměti má být podle něj jen čistě manuální, generika a namespacy jsou na ho**o a navíc se na fórech chová jak hulvát. Podle toho pak vypadá i ta kniha - obsahově extrémně biased a styl dost zmatený a nevyvážený. Vlastně bych ji nedoporučoval ani zadarmo nebo jen jako příklad, jak nepsat.



Čada je sice velmi svérázný autor, ale pokud o něm někdo tvrdí, že OOP moc nerozumí, tak to bych si spíše vsadil na to, že v OOP plave autor takovéhoto výroku.No jo, když ono to Objective C je opravdu dobrý jazyk a s applími frameworky se opravdu dobře dělá(tento příspěvek píšu na svém Lenovu s Debianem, jen tak BTW, abych snad nebyl nějak osočován). A Čadův "fanatismus" částečně i chápu - už začátkem 90. let byl dost ovlivněn NeXTStepem, Smalltalkem, non-IBM hardware... a když vidí, že ten současný mainstream v podstatě ještě dnes nemá kvality toho, na čem se učil tenkrát jako student, tak se není ani čemu divit.Sám sice nejsem příznivcem čadovského konfrontačního stylu, ale faktem je, že i tak jeho knížky mají informační hodnotu. Vždycky obsahují velice konkrétní informace a názorné příklady a srovnání. Takže to už raději Čadu než nějakého nemastného, neslaného "noname autora", přežvykujícího po milion páté téma "staňte se Java expertem za 30 dnů", přičemž když zalistujete textem, máte pocit, že sám autor se tu Javu učil max. 30 dní před napsáním toho svého dílka.