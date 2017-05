Par otazok BTC

Zdravim,



Mam par otazok k BTC ku ktorym sa neviem moc dopatrat... Dam k nim aj kontext, ak viete sharnite pls odpovede:



1.

Z technickeho hladiska je pre konverzacne ucely 'wallet' vlastne private key, a 'adresa' je verejny token na moj wallet pre ucel posielania. Ano?



2.

Da sa z Adresy 'najst' informacie o wallete? (Minule platby, momentalny stav BTC?)



3.

Ako vyzera taka BTC platba? Ake v sebe nesie info? (Odosielatel?)



Lebo hovori sa ze blockchain je transparentny a vidis vsetko, ale na druhu stranu nevidis 'odosielatela' platby. Neviem co si pod tym predstavit.



4.

Situacia: mam dva wallety, aktivny a pasivny. Platby prijmam na aktivny, co platba to nova adresa, a tie potom ja sam posielam dalej na pasivny wallet. Je tento moj postup z blockchainu zistitelny?



Ze si niekto najde moj aktivny wallet a pozrie jej zivot a vidi co dostala a co ide dalej?



Dik



O