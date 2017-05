Nejprve jsem to chtěl ignorovat, ale zase si říkám, že člověk by měl pomáhat i mentálně postiženýmOno to chce fištrónaby to číslo zkusil zadat do googla :-DTak prosím tě, řekni tvému opatrovníkovi, aby ti z telefonu vyndal simkartu, zakázat mezinárodní hovory mu nedoporučuji.Chytil jsi do telefonu vejra a ten se snaží provolat nějaký lowe.Opatrovník už bude vědět, co to ten vejr je.A pozdravuj mezi ploty.PS: pokud nejsi retarda, použij příště google.