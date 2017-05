P: PowerMAC G5 A1047, A1177

Nabízím celkem 6 ks PowerMACů, podle posledního sčítání čtyři A1047 a dva A1177. Stav dost slušný, sem-tam samozřejmě nějaká ďubka, šmouha, škrábanec, mírně obroušené místo je (asi jak jely vedle sebe), ale žádná hrůza, nechá se to ještě i někde vystavit. Vysáté nejsou, rozebrání a kompletní vycídění už nechám na nových majitelíchVšechny nabíhají a ukazují osazené paměti, byly to servery co nejspíš donedávna jely, tak by tam mělo vše fungovat. Akorát se obávám, že fotit to moc nemá smysl, tohle znám, ve výsledku tam bude stejně prd vidět. Můžete se stavit podívat v Pze.Všechny jsou bez disků, síťovky mají vytahané SFP moduly. Konfigurace následující:- A1047 2× procesor po 2,3 GHz, 4-6 GB DDR (podle toho, co se najde), Radeon 9600 AGP (128 MB), volné sloty PCI-X; cena kolem 3000-3500- A1177 1× dvoujádro 2,3 GHz, 4-6 GB DDR2 (podle toho, co se najde), GeForce 6600 PCIe, volné sloty PCIe; zdroj má zásuvku C19! volné kabely aktuálně nemám, ale je v plánu nakoupit C19 vidlice na kabel (od číňana), tak pak můžu dodat (tady stojí ranec jako prase jak vidlice, tak celé kabely); cena kolem 3500-4000