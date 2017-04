Koupím PowerMac G5 (2x CPU)

Koupil jsem asi před 2 týdny na Bazoši do sbírky právě dvouprocesorovej G5, ale na 2 GHz a s 1.5GB RAM. Právě z něj píšu tento příspěvek a stroj je pořád výborně použitelnej.



Mám tam rozdělenej disk napůl. V jednom oddílu je počeštěnej MacOS 10.4.11 s prohlížečem TenfourFox 45.8 (odvozený od Firefoxu) a na webu jsem zatím nenarazil na žádný potíže včetně bezproblémovýho Youtube klidně přes celou obrazovku. Občas na tom používám LibreOffice a Adobe CS2 (Photoshop, Illustrator, InDesign) a výkon je OK.



Ve druhé půlce disku je Debian a taky není na PowerPC architektuře žádný problém ani s dostupností programů. Vše co jsem sháněl, tak jsem našel.



Hučení větráků je sice trochu slyšet, ale většinou se jen při dlouhé zátěži na pár vteřin roztočí a pak zase utichnou. Takže nic, co by nějak výrazně rušilo.



Počítač samotný stál na tom Bazoši 3 500,- Kč. Ale bral jsem to od původního majitele nakonec i s monitorem, klávesnicí a myší, takže celkem to vyšlo na 5 000,-.



Přeji, ať se podaří taky sehnat slušný kus. Na nějakou lavičku je toho železa přeci jen pořád ještě škoda. Jen u těch s vyšším taktem CPU (tuším nad 2GHz) pozor na to, že byly chlazený kapalinou a Apple měl nějakou dobu problém s netěsnostmi, takže docházelo k uníku a následně korozi.