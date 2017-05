MikroTik a mobilní záložní konektivita

Zdravím,

mikrotik používám jako router.

Na prvním portu je klasický WAN. Druhý port je LAN.

Občas se stane, že ISP má problém a internet nefunguje.

K dispozici je občas mobilní net (modem), který nemůže být (není zde technický důvod, ale tak to je) stále připojený na mikrotik a převzít roli hlavního ISP alespoň na základní úkony.



Hledám řešení jak jednoduše (pro poučeného člověka mimo IT) přehodit v případě výpadku síť na mobilní net.

Úplně blbuvzdorné řešení je mít 2x mikrotik (každý svou konfiguraci pro daného ISP) a přehazovat krabičky.

Tuto cestu bych nechal jako poslední.



Návody na mikrotik při dvou ISP počítají s tím, že jestliže jeden vypadne přepne se na druhý, nicméně to asi není řešení, jelikož ne vždy je ten druhý modem k dispozici. Kdyby se při výpadku přepnul na modem, který tam nebude a mezitím by už původní ISP fungoval, síť by nefungovala.



Přemýšlel jsem o nějakém nahrání konfigurace, ale netuším jak je to s uživateli a právy.

Možná vás napadne čistější řešení.