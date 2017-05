Hledám software pro správu úkolů malé skupiny lidí + vzdálené spouštění skriptů

Hledám nějaký software na správu a organizaci úkolu cca 5 lidí. Tedy musí se to synchronizovat mezi sebou. Můžete to běžet na vlastním serveru, případně pouze přes sdílený soubor. Klient musí být pro Linux tak pro Windows nebo webový.Zkusil jsem taskwarrior, todo.txt, ale nepřišel jsem na to jak to jednoduše synchronizovat a spravovat víc uživatelů, případně klient nebyl pro windows. Zatím se mi nejlepší jeví NextCloud, jen mi přijde, že pro moje účely je to dost velký moloch.Zároveň hledám nějaký soft, který by dokázal spravovat a spouštět na vzdálených serverech skripty. Tedy aby se dokázal připojit na server pomocí ssh klíče, vykonat tam nějaký příkaz, případně spustit skript a poskytnout o tom výstup. Jde především o to, dostat všechny servery na jedno místo a odtud vykonávat běžnou administraci. Pro hlídání využívám Centreon, tak něco takového