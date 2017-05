Ahojte, ktora skola (IT) ma podla vas najlepsich ludi co sa tyka ludskosti? Kludne napiste skusenosti s vasou univerzitou. Zaujima ma hlavne pristup k ludom, nizka miera arogancie, priatelskosti, a podobne. Bez ohladu na to ci su to studenti alebo profesori, myslim to vseobecne ludia ako taky. Boris.