[Brno] C# developer >>> #Fintech

Máš zkušenosti s vývojem aplikací v C# a v prostředí .NET.

Alespoň základně se orientuješ v SQL a relačních databázích.

Ovládáš objektově orientované programování.

Máš zkušenosti s integrací webových služeb, pracoval/a jsi se SOAP, REST, JSON a XML.

Už něco víš o platformě Xamarin.

Máš zkušenosti s vývojem mobilních aplikací pro Android a iOS.

Přihoď Xamarin a vývoj multiplatforních appek mezi své vývojářské dovednosti!

Vytvoříme Ti podmínky, aby se Ti pracovalo co nejlépe, uvítáme Tvé nápady a dáme Ti prostor vzdělávat se – chceme, abys u nás spolu s vývojem aplikací profesně posouval i sebe.

Tvůj názor je pro nás důležitý, i my se od Tebe něco rádi přiučíme.

Tvoje práce bude mít přímý vliv na kvalitu výstupu, který odvádíme, naši zákazníci to poznají a ocení.

U nás můžeš být sám sebou a nemusíš se šněrovat do korporátních pravidel.

Práce na zkrácený úvazek, částečný home office, flexi pracovní doba nebo práce 4 dny v týdnu? Je to na domluvě.

Taťkové a mamky vítáni! Rodiče u nás zaplují stejně hladce jako ti, kteří jsou baby-free.

Dostaneš férovou odměnu, která bude odrážet Tvé zkušenosti a výsledky, preferujeme HPP a dáme Ti rovnou smlouvu na neurčito.

A na konec pár drobností, co potěší: nekonečný šálek kávy, dovolená navíc, sick days, stravenky, společné akce (mrkni na náš facebook:https://www.facebook.com/awebsys) a další.

Pojď vyvíjet nativní iOS/Android/Windows aplikace v C#! Začleníme Tě do týmu, který bude na platformě Xamarin vytvářet aplikace s potenciálem na celosvětové rozšíření pro klienty z finančního sektoru. Tvá práce bude spočívat v psaní a údržbě kódu, testování a spolupráci s ostatními členy týmu. V případě zájmu se seznámíš s vývojem multiplatformních aplikací, kde využiješ svůj dobrý základ v C# a posuneš své dovednosti zase o kus dál.