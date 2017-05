Ahoj... mam funkci ktera se je zapouzdrena v timeoutu: setTimeout( function() { $('#S11').click(); }, 5000); hledám způsob, kterým by šla funkce odvolat klikem na jiný element v rámci těch 5 sekund díky za tip

pokud nemáš trpělivost, pokud nemáš odpověď na dotaz, chceš ostatní posílat do kouta nebo je odrazovat, že na to nemají?...nemrhej síly a raději se nevyjadřuj...prostě to ignoruj