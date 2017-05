probíjí notebook?

Zdar, všiml jsem si, že když jsem ovládal macbook(kovový) pravou rukou, tak mě jakoby štípalo pod levým zápěstím, protože jsem měl opřenou levou ruku o druhý notebook, který má kovový rámeček (právě místo dotyku s levým zápěstím, jak jsou tepny). Co je však podivné, že to nezačne hned, ale až po chvilce, tak po sekundě po dotyku.

Macbook připojen do magsafe, magsafe připojeno 2žilovým konektorem(protože originál nemám), druhý notebook připojen třížilovým,, obojíve stejné zásuvce.



Ono místo bolesti je relativním, může bolet i macbook. Další podmínka, je ,že to nebolí vždy, většinou to šimrá jen na místech, který jsou lechtivá ,světlejší(neopálená) a nejsou na nich chlupy.



Mohu nějak zjistit, kde je problém? Mám multimetrem měřit napětí střídavé, stejnosměrné (přeci je to za zdrojem), mám měřit odpor nebo proud?