Ahoj, zacinam se rozhlizet po praci v Plzni a okoli jako Java developer (3 roky fulltime zkusenosti s vyvojem a cca dalsich 5 let part-time pri skole). Chtel bych alespon 60 000 hrubeho, ale nevim jestli je to realne? Jiz delsi dobu se na Plzensku nepohybuji. Vim ze v Praze bych dostal vice, ale to dojizdeni ...