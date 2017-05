proč je obraz v reflexivním režimu (na slunci např.) černobílý

Z jakého důvodu je obraz na displeji mobilu vidět ve stupních šedi v podmínkách, kdy jediným zdrojem světla je okolní světlo? Tím myslím například slunečný den, kdy slunce přímo svítí na displej (od kolméno dopadu až po asi 60°), tak je obsah čitelný celkem dobře , tedy v šedé škále. Je tam nějaký hluchý (spíš slepý) úhel, kdy není vidět nic, je to když se na displej dívám kolmo a displej ke slunci je natočen asi 45° to je nějaký vyjímka, že je černý. Ale naopak, když si mobil natočím tak, aby jako zrcadlo odrážel slunce do obličeje (přesně přímo do očí ne, jednak by to bolelo a jednak bych opět neviděl nic kvůli extrémnímu kontrastu a také čitelnost zhatí škrábance na krycím plastu), tak je čitelnost nejvyšší, skoro jako e-ink (to přeháním). V takových podmínkách podsvícení opravdu nehraje roli.

On ten efekt jde pozorovat i třeba ve dne v místnosti, kdy je obsah čitelný, opět ve stupních šedé. Jenže tam je řádově méně světla, takže tam už musí být podsvícení vypnuté, jinak se projeví přirozené podsvícení a obraz je barevný..



Zajímalo by mě ty věci:

1. Proč dochází k ztrátě barev

2. Jak je vůbec docíleno, že displej nepotřebuje podsvícení. Jaké obsahuje displej optické vrstvy

3. Zda tato schopnost je na úkor toho, že podsvětlení má nižší účinnost (že při bílém obrázku je poměr světelnosti obrazu ku světelnému výkonu diod podsvícení nižší) než displeje bez této schopnosti