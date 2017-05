chyba gps 200-500m, chyba výšky 400m?

Zdravím, měl jsem zapnutou GPS v ČR(nadmořská výška 450m, otevřenýá obloha), a čuměl jsem, jaký to házelo chyby. Byl jsem na místě, kde jsem se pohyboval v okruhu (poloměru) 15metrů, a dělal 8 fotek v časovém rozpětí 3 minuty.

Jejich uložené souřadnice se od skutečných lišily:

2 fotky: 220m,

3 fotky: 270m,

3 fotky: 450m

Co víc uložená Nadmořská výška se pohybuje 30,60 a 50 metrů, ačkoli skutečná je 450m. GPS jsem měl zapnutou 15 minut před příchodem na místo, všiml jsem si, že to hlásilo záporných -30 metrů. Pokud vím, tak v ČR je nejnižší 160m, ale to je jedno.



Zajímalo by mě, co to je za binec v GPS. Bohužel už si nepamatuji, jakou mobil ukazoval chybu polohy, což je důležitý údaj, ale dle mě to bylo 20-40 metrů, což je na tento mobil běžné, 9 metrů ukazuje, když je superpřesnost, 70 metrů chyba, když je v lese. Přijímač je 12 kanálový, umí jen menší sadu satelitů, tak v rozsahu 1-39.





Dál mám zkušenost, že když mobil zavřu do hrnce, nebo obejmu dlaní mobil s části antény, tak chyba roste do 300metrů, pak ztratí signál.



Může jít o chybu GPS jako takové? Mám zkušenosti, že občas, třeba 1 za měšíc se taková anomálie stane (dokonce i hází o 2.5km vedle a odchylku hlásí běžnou)