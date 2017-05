Jak se posunout dál?

Já bych ti doporučil:1. Zkus si vymyslet nějaký projekt - zapřemýšlej nad tím, co by sis chtěl vyrobit. Nemusí to být nutně čistě IT projekt, spíš je lepší, když není - když to má nějaký přesah do "reálného světa". Nemáš třeba nějakýho kámoše, kterej má velkou vláčkovou dráhu a chtěl by pomocí mobilu ovládat vyhýbky? Nechtěla by mamka hydroponicky pěstovat rajčata a mít tam automatické zavlažování? ... prostě vyber si něco, u čeho si dokážeš představit, že když to dokončíš, řekneš si "Wow! Su dobrej!" Tímhle způsobem nejlíp získáš reálnéa vášeň a radost z IT, což je to zdaleka nejdůležitější.2. Poohlídni se, jestli v místě, kde žiješ, neexistuje nějaký kroužek, kde se motají lidi se zálibou v IT. Může to být nějaký hackerspace, může to být "kroužek informatiky" nějakého místního občanského sdružení. Zajdi tam, nasávej atmosféru, časem se pochlub, že bys chtěl udělat ten projekt a s někým to tam konzultuj a nech si poradit. Pokud nic takovýho nenajdeš, načrtni svůj projekt někam na web a zkus se ptát různě po netu, co na to zkušenější lidi říkají (klidně i tady, určitě se najdou lidi, co ti s tím aspoň trochu poradí, nakopnou tě správným směrem).3. Pokud nápad na projekt vůbec nemáš, zkus prošmejdit weby typu http://hackaday.com/ jestli tě tam něco nezaujme. Případně se můžeš přidat i k projektu někoho jiného, ale to bych spíš nedoporučoval, protože zatím se potřebuješ spíš učit, zkoušet, sám si projít spoustu slepých uliček.4. Úplně pusť z hlavy úvahy o tom, jestli bys chtěl celý život programovat nebo dělat sítě. To je pro tebe úplně bezpředmětný a takový uvažování tě nikam neposune. Jednak zatím nemáš dost informací pro to, aby ses mohl rozhodnout, a taky to vůbec není nutný - za svůj život můžeš projít klidně tři čtyři různé obory, jedna věc tě už přestane bavit, tak se pustíš do jinéLepší imho je to neřešit, zkoušet různý věci a zůstat u toho, z čeho máš největší radost, co, že tě nejvíc baví.5. I když se ti to možná nezdá, v tomhle věku máš vůbec největší volnost si jenom tak hrát. Využij toho! Až budeš živit rodinu, budeš rád za každou půlhodinku, kdy se budeš moct jenom tak bezvládně zhroutit do křesla a zírat do zdi. To už nebudeš mít energii si s něčím hrát jenom tak pro radost a pro získávání zkušeností (čest výjimkám). Taky si to možná neuvědomuješ, ale jsi ve věku, kdy ti starší lidi rádi pomůžou a bohatě ocení i když uděláš jakoukoli blbost, na které je vidět, že jsi projevil snahu a kreativitu. Lidi ve tvým věku jsou často zoufale nudní (a znudění) a když se z toho průměru vyloupneš jenom trochu, hnedka si toho někdo starší všimne (jsou všelijaké soutěže, SOČky apod., skrz které se můžeš hodně rychle a snadno dostat do hodně "dobré společnosti" - mezi lidi zajímavý a kreativní).Přeju hodně štěstí a radosti z hackování!