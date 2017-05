Bylo by fajn říct, k čemu to potřebujete.Podle mě na linuxu funguje minimálně to, co je v POSIXu - UNIX sockety, rooury, sdílená paměť... Pro specifické potřeby budou k dispozici asi další řešení. Nevím o jakém IPC na macOS mluvíte, ale dost možná bude na linuxu fungovat to samé https://cs.wikipedia.org/wiki/Meziprocesov%C3%A1_komunikace Spíš je otázka, zda skutečně je potřeba takový výkon anebo je větší výhoda síťová transparentnost.Z praxe třeba poradí někdo jiný.