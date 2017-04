Mohl by mi někdo poradit alternativu k Mach portům pro Linux? Mám aplikaci, co používá Mach messaging pro IPC, jenže na Linuxu to API pochopitelně není a TCP je relativně pomalé pro komunikaci na jednom stroji. Pokud nic takové Linux nemá, docela by mě to překvapilo, ale možná jen špatně hledám.