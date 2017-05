Mam server HP a v něm hardwarový řadič P410. Byly vytvořeny 3 logické disky 1xJBOD, 1xRAID1(system) a 1xRAID10 (6x6TB) jako storage a na nem vytvoreny ZFS. Vse fungovalo cca 3 mesice. Pak jsem se rozhodl ty tri sachty vylnit 3x3TB WD RED(JBOD). No a kdyz jsem najel do konfigu radice videl jsem u toho storage pole oznaceni "Failed". Je tam nainstalovany na tom RAID1 Proxmox a ten kdyz zacne bootovat tak vypise hlasku "Failed to start import ZFS pools by cache file. Ja ale soudím ze je problém hardwarový a to pole vidi špatně již ten řadič. Viz. odkaz. Poradíte nějaký postup? Děkuji za každý příspěvek.