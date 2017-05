To je naprosto běžný jev v open source, že vznikne vícero variant jedné a té samé aplikace. Důvod je ten, že prostě můžou vzniknout tak snadno. Daší běžný jev v open source je, že ani jedna varianta není dotažená do konce, a to se týká i slavných a hojně rozšířených programů. Důvod je jednoduchý: dělají je zpravidla amatéři o víkendech, zadara, kteří jsou ještě navíc poměrně šastlí z IT, a proto leckdy postrádají selský rozum. Koneckonců, kdyby ho měli, netrávili by všechen volný čas programováním.Zkus se proto podívat na FreeBSD, to je vyvíjeno univerzitou v Berkeley.