Proč je Go tak pomalý?

Díval jsem se na testy výkonosti jazyka Go a oproti C je dost pomalý. Samozřejmě je i pomalejší než Java nebo C#.



Co na tom moc nechápu je, proč to tak je. Včem je výhodnější, aby měl Go svůj vlastní kompilátor? Syntaxe toho jazyka je dost podobná jazyku C. Proč prostě Go nefunguje tak, že se kód transformuje do jazyka C a potom se prostě zkompiluje pomocí gcc? Mělo by to přece samé výhody:



1. Výstupní kód by byl kompatibilní s C, toho se dá dost využít.

2. Nemuseli by řešit svůj vlastní překladač, použil by se prostě ten, který už si prošel někollika dekádami vývoje.

3. Bylo by to celé podstatně rychlejší.



Neznám Go nějak extra moc, ale co jsem tak viděl, jedná se o jazyk který je prostě takový syntax sugar nad C. Vždyť co je tak špatného na samotném C? Dá se v tom napsat úplně všechno, akorát je ten jazyk poněkud ukecaný.



No a když už jsme teda u toho, proč není Go transofrmovatelný do C, tak neexistuje nad Céčkem nějaká jazyková OOP nadstavba, která by přío generovala Céčkový kód a až ten by se pak kompiloval?