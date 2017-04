Jak blokovat youtube reklamy "na routeru"?

zdravím, potřebuji poradit, jak blokovat reklamy v tom smyslu, aby se nedostaly do čistého(bez adblocku/hosts) browseru připojeného k internetu přes router. Nastavit to potřebuji právě v tom routeru, jelikož PC se mohou měnit.



Na routeru funguje pouze "URL Filter", který filtruje testovené URL podle výskytu aspoň jednoho z podřetězců bez podpory regexp ani wildcard znaků. (Ačkoli v popisu admin. rozhraní jsou příklady, ze kterých se zdá, že to funguje jen na Host část URL, funguje to na celou URL). Bohužel to nefunguje na https, na kterém jede youtube, pokud vím. (Což sice dává smysl, že na šifrovaném spojení se nedá provádět URL filtering, ale aspoň mohli tam udělat,aby to filtrovalo doménu, která se dá zjistit i při https.)