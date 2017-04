Dochadzkovy system - vlastny projekt

Viem, ze na svete je takychto systemov vela, ale rozmyslal som, ze by nebolo zle spravit si nieco taketo uplne sam. Vyuzit raspberry pi alebo arduino, spravit citanie cez rfid, zapis do DB a spravit k tomu nejaku aplikaciu. Clovek by sa pri tom vela naucil si myslim a takisto by to mohol skusit ponuknut niekomu za symbolicke ceny.

Co si o tom myslite?



Ale nějaký výdělek bych od toho neočekával...



Nemusi byt prevratne, staci ked tam este pridas detektor alkoholu



Je to super projekt v tom, ze si vyzkousis kompletni stack - od hw, pres sitovou komunikaci, backend az po frontend. Pokud ti jde jenom o uceni, je to vyborny tema.Souhlas. Pokud by to melo mit i jiny cil nez ucit se, udelal bych to jako pro bono - treba opensource pro skoly. Pak by sis k tomu IT stacku jeste pridal marketing, jednani s prispevkovymi organizacemi, popr. psani projektu, to taky nemusi byt k zahozeni. Ale bylo by to dost prace navic (vic nez vytvorit ten produkt).Super napad! (beze srandy)---P.S. jak jsem videl titulek, uz jsem si rikal, co ze to zas bude za kokotinu "chci udelat neco jako facebook, ale lepsi", ale tvuj pristup me pozitivne prekvapil, jen tak dal, hodne stesti!