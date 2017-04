JAVA a EET na hraní

@WebMethod(operationName = "OdeslaniTrzby", action = "http://fs.mfcr.cz/eet/OdeslaniTrzby")

@WebResult(name = "Odpoved", targetNamespace = "http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3", partName = "parameters")

public OdpovedType odeslaniTrzby(

@WebParam(name = "Trzba", targetNamespace = "http://fs.mfcr.cz/eet/schema/v3", partName = "parameters")

TrzbaType parameters);



}





@Override

public OdpovedType odeslaniTrzby(TrzbaType parameters) {

// TODO Auto-generated method stub

return null;

}





public static void main(String[] args) {



TrzbaType trzbaType=new TrzbaType();

OdpovedType odpovedType=odeslaniTrzby(trzbaType);







}



V Jave sem amater, ale rad bych se ji snazil trosku vic porozumnet. K tomu sem si vyhlidl zajimavou prilezistost, ale potrebuji overit (pripadne nasmerovat) jestli na to jdu spravne.1) wsimport http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EETServiceSOAP.wsd 2) Eclipse -> do projektu vlozit balicek import cz.mfcr.fs.eet.schema.v3.EET;3) Vytvorit vlastni tridu, ktera implementuje interface EET z vyse uvedeno balicku4) Implemetovat metodu z EET ve vlastni tridePokracovat v main instancovanim vsech potrebnych trid a naplneni hodnotama podlea v zaveru zavolat odeslaniTrzbyJe to tak nejak?