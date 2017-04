Musí webdesigner znát základy Linuxu?

Zdar musím si postěžovatChápu, že nemohu po některých web designerech chtít programovat, byť by dneska základy JS měl asi každý zvládnout, nebo aspoň umět pomocí JS skrýt element na obrazovce, nebo vyplnit položky v select boxu. Ale někdy se setkávám se základními neznalosti, které mi stěžují práci s nimi.Valná většina serverů běží na linuxu. Občas bych potřeboval, aby web designer věděl minimálně- co je to ssh veřejný klíč- co je to sftp protokol- co je to proxypass a jak si ho nastavím na svém lokálním serveru- co je to git a jak si z něho stáhnu projekt k sobě na disk- co je to konzole- proč je špatný nápad na server instalovat ftp- jak vypadá http request a jak response a co zhruba každá položka znamena (a kde to ve webové konzoli najdu)- proč není divný že /aaa/bbb vrací 404 když /aaa/bbb/ccc fungujeChci toho moc od člověka, který si řekne půl litru za hodinu? Nebo jsem se zbláznil a mám přehnané požadavky? Nebo jsem narazil na obyčejného grafika, který občas udělá i webovou stránku (ve wordpressu)