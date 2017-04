DSL spojení přes modem v bridge módu po čase přestane jet

Mám DSL od T-Mobile, "jejich" modem ZyXEL VMG1312-B30B s nějakou obskurní verzí firmware odněkud z O2 fóra (1.00(AAEE.0)b23_20150618), a router s OpenWRT 15.05.1. Modem jsem přepl do bridge módu a na routeru nakonfiguroval PPPoE a IPv6. Po zapnutí obou přístrojů to vypadá, že vše funguje (přestože např. firewall u IPv6 se chová podezřele, protože reaguje na pravidla v 'defaults', což bych si myslel, že nebude, že mu budou stačit pravidla z 'wan'). Po nějaké době, většinou, když "u toho nesedím", se ale spojení na internet rozpadne (wan rozhraní na routeru ztratí adresy). V takovou chvíli nepomůže restart routeru. Co pomůže je restart modemu.



Nevím, jestli mi tuhne modem v bridge módu (a proto pomůže jeho restart), anebo jestli je router nějak špatně nakonfigurovaný, čímž po nějaké době otráví DHCP server či někoho jiného u T-Mobile, tím se ztratí spojení a pomůže restart modemu, který nějak naťukne T-Mobile, aby se se mnou zase chvíli bavil.



Přepínání ZyXELu do bridge módu mi připadá neintuitivní a nevím, jestli ho mám správně: v "Pokročilém nastavení" pod "WAN služby" jsem dal "Upravit" rozhraní "ptm0.1" a jako typ služby zvolil "Bridging". Víc nic jsem nedělal. Tím pádem např. zůstalo zapnuto "NAT", Firewall, DHCP na LAN a podobné věci, o kterých doufám, že se v bridge módu nikam nepletou.



Konfiguraci OpenWRT v routeru jsem ladil delší dobu než krátkou, protože mi celou dobu spojení různě nesmyslně mizelo pod rukama, aniž bych tušil proč. V podstatě jsem zkopíroval relevantní kusy z dokumentace a Oskarovy přednášky z LinuxDays 2014, a pak ještě dva dny ladil firewall pro IPv6. Tam jsem povolil řadu věcí okolo DHCPv6 podle výchozí konfigurace OpenWRT. Jak říkám, celkem to funguje, přestože se podivně uplatňují pravidla z 'defaults' konfigurace. To snad ale nemá na mizející spojení přes PPPoE vliv.



Mám ještě asi 30 hodin možnost vrátit ten ZyXEL do Alzy, tak bych byl rád, kdyby mi někdo dokázal poradit, jestli je to chyba modemu (a pomůže jeho vrácení) či mého nastavení (a pomůže mi delší dovolená). Díky.