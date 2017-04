Proč je Java pořád tak populární?

Ahoj, roky slýchávám, jak je Java stará a už nemá co nabídnout. I proto ji nedělám, ale mrzí mě, že je pořád nejpopulárnější. Proč to tak je? Co má proti třeba Pythonu a novějším jazykům? Nebo je to jen setrvačnost, že lidé se nechtějí učit novější věci? Na škole jsme ji měli, ale moc mě nezaujala. Startupy ji často vůbec nemají, protože potřebují mít rychle výsledky. Tak jen jestli se tu najdou odborníci z praxe, kteří to chápou.



Je to setrvačnost. Java bude brzo něco jako Cobol, s mnoha systémy v provozu, ale bez hypu a vývoje. A není to špatné, stabilita je dobrá. Ještě byl ale aspoň mohli zavést něco jako "var" v C#, Java je z nejpoužívanějších jazyků jediná, co to ještě nemá, a pro někoho je to show stopper.