Instalace Linuxu a Windows na jednom PC

1. Ano a ne. Rozdelit disk muzete, ale s tim sdilenim dat to bude kulhat. Widle neumi skoro zadne filesystemy a podpora NTFS v Linuxu nebni tak uplne uzasna. Sice to chodi, ale tusim to ani nedela zurnal.... Ovsem je to mensi hruza, nez delat s ExtX oddily z Widli a jine Linuxem podporovane FS budou jeste asi horsi (pokud nejak nezlepsili ty open source ovladace pro Widle). Takze bych radsi mel nekde data Linuxu a nekde jinde data Widli a nemichal to na jednom oddilu. Stejne to vetsinou je na hovno, protoze budou nalezet jinym aplikaci. A do Widli jako nouzovku jde dat neco na cteni ExtX a montovat to jako read only, aby to viry nebo nejake dementni ficury Widli nemohlu zkurvit.



2. Napred nahodit Widle, kdyz to udelate obracene, Widle vam pak zkurvi zavadec Linuxu a jako zacatecnik z toho budete dost vydrenej. Widle na NTFS, Linux na Ext4, pokid nemate nejake zvlastni duvody pouzit jiny. ExtX ma vyhodu v tom, ze je nejlepe podporovany vselijakymi utilitami (vcetne open source ovladacu pro Widle) a je dost odladeny (coz treba Btrfs zatim tak uplne neni a z Widli by asi cist nebylo cim).



3. Swap oddil. Idealne umistit na zacatek disku, hned za Widle, kvuli rychlosti. Pokud tedy mate SSD, tak kamkoliv. U Ubuntu pozor, soudruzi swap zrusili a da se udelat jen kdyz si system nainstalujete s LVM nebo kdyz vlezere nekam do advanced options.Swp potrebujete, pokud chcete mit funkcni hibernaci. Pokud nepotrebujete a mate dost RAM, tak se bez nej nejspise obejdete a v kriticke situaci si udelate swap soubor.



4. Linux: Jestli mate tlusty stroj a chcete se neco naucit, zkust Gentoo, pekne od stage 1, zadne ulejvani s CD s instalatorem (distro pro drsnaky), ale pocitejte, ze se u toho stroj zapoti, coz u notebooku neni idealni a vy tim zabijete par dni na instalaci. Dalsi pro drsnaky je Slackware.



Jinak .deb based: Debian, Sparky Linux, Kanotix (ten mel trochu debilni istalator a rada veci se pak musela postelovat rucne, ale mozna na tom zamakali). Ne .deb based: dost hezke je Manjaro (pro drsnejsi povahy pak original Arch Linux).



Jestli chcete distro pro blbe, tak Ubuntu (tez .deb based), idealne s tim, ze az si to okoukate, nainstalujete neco lepe odladeneho.



Pri volbe distra se take rozhodnete, jestli chcete mit systemd nebo ne nebo je vam to putna. Stale jeste muzete najit nejake to distro bez, ale je otazka, jak chodi. Nektera jsou dost nova a jeste to nemaji tak uplne v rukach (treba Devuan - chodi, nepada, ale jsou tam nejake ty mouchy).