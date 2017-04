Jakou grafickou kartu do notebooku

Zdravim, kedze je tato oblast pre mna spanielska dedina, potreboval by som sa s vami poradit. Idem si zaobstarat notebook, no neviem ako je to s grafickou kartou. Viete mi poradit nejaky vzorec, na zaklade ktore by som vedel urcit aku graficku kartu potrebujem? Notas potrebujem primarne pre android vyvoj, rozchodenie nejakych lokalnych serverov a podobne. Na notas potrebujem pripajat externy monitor, a z graficky programov vyuzivam obcas Photoshop na upravu fotiek, alebo nejaky jednoduchy navrh designu.



Povodne som chcel nieco s vela pamate RAM a i7ckou a zabudovanou grafikou. No pred kupou by som chcel pocut vas nazor. Este pre pripad, ze by mi niekto chcel poradit konkretny model, tak dalej od notebooku vyzadujem nejaku serioznejsiu vydrz, aspon 5-6 hod., a display 15ku, prinajhorsom 14ku, s rozlisenim FHD a viac. Cenou by som sa rad dostal pod 60k.

Btw jablcka velmi nemusim.