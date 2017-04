Demotivace v praci

Tak pokud nemas zadne jine zajmy, ktere by te nejak naplnovaly tak asi bude treba zmenit praci. Kazdopadne, pokud ses ciste jen "statickej" koder, asi to casem spadne do te same hladiny. Nebylo by tak lepsi jit do neceho dynamictejsiho? Zajdi si na par pohovoru, treba na pozici konzultanta ci manager vyvoje. To je prace, kde by ses nudit nemela. Z pohovoru zjistis, ze jeste treba nejsi plne pripravena a budes vedet, kde si doplnovat vzdelani. Najdes tak novy cil... Znalosti si doplnis a pohovory zkusis za rok znovu.



IT je jinak velmi siroky obor a porad se je co ucit. Pokud na to mas v praci cas tak ho dobre vyuzij. Ne jako muj indickej kolega, co predstira praci a celej den v pravem dolnim rohu monitoru tajne sleduje serialy na youtube. To je ztrata casu...