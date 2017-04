Obrázky na iDnes.cz

ahoj,



uz dlhsiu dobu pozorujem na cca 90% clankoch na idnes.cz nasledovne:



ked v clanku kliknem na obrazok/fotku, dostanem sa do galerie - OK, funguje

v galerii sa mi ale obrazok nezobrazi, ale len "posuvniky obrazkov (sipky vpravo/vlavo)"

nasledne kliknem na link "nahledy", kde sa mi zobrazia miniatury

potom ked kliknem na niektoru miniaturu, tak sa mi zobrazi prislusny obrazok/fotka a vo vacsine pripadov potom sa mozem medzi fotkami pohybovat posuvnikmi, niekedy musim tento postup zopakovat, aby som mohol vydiet vsetky fotky.



stretli ste sa s tym niekto? bezim na kubuntu/FF52 + adblock plus + uBlock

skusal som aj vypnut ad blockery, sem-tam to bolo OK, ale nie v 100% pripadoch



ad blockery nemienim vypinat, za ten mozny "komfort" miu to nestoji:)