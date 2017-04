Někdo mi něco nainstaloval na widle

Téměř celý profesní život používám linux a cítím se v něm jako ryba ve vode, doma používám výhradně linux a pociťuji dostatečnou míru sucha a bezpečí, že mám pod kontrolou co se mi v mém zařízení děje. V zaměstnání si zaměstnavatel hraje na "bezpečnstní" politiku, která se opírá o to, že máme na všech pracovních stanicích windows.

Fungujeme na kompromisu tom, že na widlích mám nainstalovaný jediný program a to virtualbox a v něm hned několik linuxů, na jednom pracuji na druhým si v pracovní době testuji příští verzi, pracovní počítač vypínám jen na víkend, mezi pracovními dny ho nechávám v práci běžet, na začátku a na konci pracovní doby si pracovní adresář synchrnizuji rsync-em domu a vše je zalité sluncem, nebo bylo do dnešního rána.



Když odcházím zamykám widle, jsou to sedmičky.

Dnes ráno když jsem je odemk tak mi slavnostně oznamovali že byl úspěšně nainstalován device driver blafS6,



1. nikde jsem nevygooglil co to ten blafS6 je.

2. nevím proč, kdo a jak to nainstaloval.



Tušíte někdo co se na tom počítači vlastně stalo ?

Dík