Ubuntu Mate 16.04 a problémy se zvukem

doga@OSB:~$ lspci -v | grep -A7 Audio

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)

Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller

Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32

Memory at f7e10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

Capabilities: <access denied>

Kernel driver in use: snd_hda_intel

Kernel modules: snd_hda_intel



00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4) (prog-if 00 [Normal decode])



Ahoj, už to bude rok, co mě trápí na Mate zvuk. Dělá to jenom v Mate, v Ubuntu bylo vše v pohodě.Již od instalace se mi přepíná výstup HDMI2 na optiku, když jsem to přepnul zpět, někdy naskočil někdy ne.Teď už nemůžu ani změnit úroveň zvuku ve VLC. Při změně hlasitosti vypadne zvuk do sekaného šumu, to se stane i pavucontrol.Zvuk v Mate (mate-media) vůbec nereaguje na nastavení, i ikona časem zmizela z oznamovacího paneluAni alsamixer nepomohl.Teď jsem zjistil, že u jiného uživatele to funguje správněNevíte kde hledat šotka?Zvuková karta: