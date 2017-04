Napad na projekt

SQL Server / PostgreSQL

.NET MVC (Core)

SignalR

Angular

HTML5 / CSS

Zdravím, chcel by som si svoje doterajšie znalosti v .NET prehĺbiť ešte viac na nejakom vlastnom projekte. Nehľadám niečo čo by som neskôr predal, len sa chcem učiť veci na niečom reálnom pokiaľ si nájdem prácu na polovičný úväzok. (Áno, som študent.)Moja predstava by bola vytvoriť real-time chat aplikáciu v SignalR. Chcel by som sa zlepšiť vo front-ende, aj back-ende, takže budem vďačný za akékoľvek nápady v oboch smeroch, čím tu aplikáciu okoreniťTechnológie ktoré ako tak zvládam a chcem pri tomto projekte primárne využiť:Vopred ďakujem za nápady