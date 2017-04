step down / step up DC měnič - rozdíl v účinnosti

Zdravím, zajímalo by mě, zda obecně je lepší step down nebo step up měnič. Například pro powerbanku, jejiž vstup i výstup je 5V. Je možnost ji mít že napětí bude snižovat z 7.4 V, kdy budou a) paralelně spojená skupina n článků 2x za sebou, b) sérié 2 článků nx paralelně spojená c) napětí bude zvyšovat z 2n článků z 3.7V na 5V.



mezi a a b je jen rozdíl v pořadí paralelizaci nebo serializace článků. To přímo není původní dotaz, ale taky by mě to zajímalo, zda má jedno nebo druhé nějaký výhody a nevýhody



Hlavně mě zajímá tedy rozdíl mezi c (step down)a tím prvním (step up). Zda taky odpověď závisí na velikosti zamýšleného provozního proudu, Zda jsou nějaké teoretické a praktické limity účinnosti.