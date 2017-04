Licence pro nový open-source projekt

to znie ako nazov nejakej bakalarske/diplomovej prace, aj otazky su tak formulovane



Díki, ja som si vzdy myslel ze formulovanie viet a Slovencina mi nikdy nesli. Ver mi ze nie je. Ale velmi ma to zaujima, hlavne casti o zakaze reklam, dataminig a sirenie informacii tretim stranam. Nerad by som menit licenciu projektu po jeho zverejneni.Skusim sa vyjadrit po anglicky:"We need to find simple/understable rules integrated in license agreement which will prevent becaming this product one big AD bullshit"Napadlo ma aj nieco akoONLY OPT-IN ADS, without ask option to subscribe.- optin only for those who want to see ads.- mandatory marking ADS = mandatory marking to affective way to filter them