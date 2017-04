Mám přejít na připojení bez IPv6?

Zdravím, s tím vám nikdo relevantně nepomůže, to si musíte určit sám. V rozhodování vám může pomoct třeba plugin do prohlížeče (např. SixOrNot). Uvidíte pak kolik webů běží na IPv6 a kolik jen na IPv4.



Osobně bych do připojení bez IPv6 nešel. Tedy pokud vám k tomu nenabídnou veřejné IPv4 adresy. Chyběla by mi end-to-end konektivita. Ale jde o to co je pro vás důležité, jak to připojení využíváte vy.