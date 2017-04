Jinak, u mne:



Voda, zeleny caj (pozor, ne moc, jinak budete jen tekat!), a casto cvicit, protahnout. To je na soustredeni. Naopak, mam problemy, ze kdyz mam "flow", utikaji hodiny, tak abych nezapominal jist/pit/cvicit.



Na unavu/vydrz - nic. Kdyz to nejde, jsi unaveny, jdi spat, stejne nic dobreho nenaprogramujes. Vyspi se, rano vstan brzo a uvidis to jinyma ocima.