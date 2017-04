Nechapem preco sa najprv prepne do uzivatela root a potom postgres (asi len kvoli heslu?, co ked nevie vyriesi aj sudo su postgres), ale inak sa len pusti psql (predpokladam pre vytvorenie default konfiguracie), v nej sa zmeni port na pocuvanie a vytvori sa nejaky DB ucet; ci su tie privilegia vhodne neviem, ale ak tam inu db zatial nemate nemusite to riesit.