Ahoj, dotaz trochu mimo tema..

seslo se mi tu nekolik Androidich mobilu se stejnou diagnostikou - popraskany displej a tudiz vubec, nebo omezene ovladatelne. Jinak ale vse funguje.

Neresil nekdo mozne vyuziti treba jako fotoaparatu, 3G modemu, nebo jen posilani treba sms?

Odnest do srotu to muzu kdykoliv, ale treba fotky to dela paradni.

Marne cele dopoledne hledam, ale google vraci jen navody ja z nich vytahnout data - to nepotrebuju..