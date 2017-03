Dosova apliakce pod linuxem

Zdravím, přišel zamnou uživatel že by rád používal Linux na své stanici. Já vesměs proti tomu nic nemám, ale jedna ze stěžejních aplikací je psaná ve foxce. Jelikož v linuxu nejsem kovanej tak bych se rád zeptal zda existuje nějaký způsob virtualizace, jako mají win 7 s XP módem. (bezešvé spouštění aplikací)



Pro win by to mohlo řešit třeba VMware ThinApp ale 16bit zabalené aplikace jdou pouštět max na 32bit oknech popřípadě to ještě prý přebalit něco co se kamarádí i s Linuxem (očekávám že opět jen 32bit)... Což mi příjde jako slušné zvěrstvo.



Proto bych se rád zeptal jestli náhodou už tento problém někdo neřešil a neuměl by poradit.