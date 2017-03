Tor exit node - zkusenosti

Dva offtopic maily od NCKB (že mám linuxový stroj infikovaný nějakým malwarem pro Windows), pak jsem to u Forpsi vypnul. U OVH (nickname: nsalitomerice) jsem proexitoval asi 50 TB, jednou mě odpojili za bruteforcování cizích SSHček a jednou mi přišel nějaký abuse report, odpověděl jsem, že to je exit a že sorryjako a nikdo to dál neřešil. Za brmlabí exit (nickname brmlab) pokud vím taky ještě nic oficiálního nepřišlo.