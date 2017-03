Přechod do IT ve 30 letech

Zdravím všechny místní diskutéry,



rád bych se vás zeptal na názor, zda si myslíte, že je možné úspěšně přestoupit do IT v pokročilejším věku (konkrétně je mi 30 let). Vím, že podobná témata tu již byla rozebírána, přesto bych to rád vztáhnul na svoji situaci.

Podle Menzovního testu nejsem úplný idiot - IQ mám něco přes 130. Po gymplu jsem se rozhodoval jestli jít na informatiku či přírodovědu, vyhrála přírodověda, protože jsem byl líný blb, který se nechtěl učit matiku. Nakonec jsem tedy vystudoval biologii, ovšem realita uplantění mě dost zklamala - v podstatě je buď možné zůstat ve vědě (publikování článků za každou cenu) nebo jít do zdravotnictví (rutina až do konce života). Oboru jsem zůstal do teď věrný, nicméně teď již opravdu cítím, že jsem nezvolil dobře. Chtěl bych mít větší možnost uplatnění a hlavně pocit, že moje práce má smysl a mám se co učit a kam se posouvat.

V průběhu studia jsem absolvoval i nějaké předměty na FI MUNI - takové ty bakalářské úvody do programování, sítí, unixu a také jsem si přivydělával jako frontend kodér webovek (bohužel ne na buhví jaké úrovni). Dvěma známým na firmě spravuji IT - základní nastavení linux serveru, chod sítě, tiskárny a takové ty blbosti. Čili když se na to tak dívám táhne mě to zájmy spíš k tomu IT než přírodním vědám. Další věc je samozřejmě finanční stránka věci, v tomto asi nejsem příliš náročný, kdybych se do dvou let mohl dostat někam okolo 35k - 40k hrubého, byl bych spokojený.

Přihlásil jsem se na kombinovanou aplikovanou informatiku na ÚPOL, ale mám stále pochybnosti, zda se dá ještě přeskočit do jiného oboru.

Rád bych vás tedy požádal o vaše názory a rady, jestli je to vůbec možné a případně jak začít, kde se třeba v okolí Brna zeptat po nějaké praxi, případně kde by bylo možné nastoupit jako totální junior a makat na sobě.



Předem díky