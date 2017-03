Další imprůvment firefoxu?

Zdravím,

mám otázku do pléna:



Po nějaké poslední aktualizaci se mi firefox chová tak, že při načtení stránky, kde je nějaké vstupní pole, u kterého si ff pamatuje více hodnot (třeba loginy u gmailu), tak se okamžitě vyplázne seznam těch hodnot (rozbalí se ten popup), aniž bych do toho pole kliknul.



Proč mi to vadí: nevidím jediný důvod, proč by měl ff zobrazovat nějaké hodnoty po načtení jakékoli stránky, aniž bych ho o to (focusem) explicitně požádal. Proč?

(Předpokládám, že tu ten use case nemusím nijak rozebírat.)



PS: Dělá to i v --safe-mode.