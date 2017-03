nová specializace jinak: proč končím s datama

diskutující na tomhle fóru mají vysoký IQ a to mě bavídíky za to!volně navazuju na: https://forum.root.cz/index.php?topic=15068.0 poslední cca 4 roky jsem začal dělat data a povím vám příběh, proč už je asidělat nebudu.na začátku mi to celý připadalo nepřehledný a nečitelný a začal jsem se odatech vzdělávat ve škole a potom doma (naopak v programování to bylotak že jsem ve 13ti začal a kdybych se doma nevzdělával, tak jsem dneska nula).naučil jsem rozhodovací stromy, regrese a nějaký alternativní přístupy jakoneuronky, genetický algoritmy a jiný srandy. šel jsem do praxe kde jsem dělalbusiness intelligence ale ve smyslu excel, dashboardy, potýkaní se s vizualizacia jak jednoduchý věci dát do grafu a umět složit pro manažera příběh co tengraf říká, proč to tak řiká atd... problé je v tom, že to není žádná věda ajednou bude takových lidí tolik jako je dneska lidí naphp / python / možná javu...takže co dál? šel jsem se dívat právě na ty alternativní metody. a tam jsem sesamozřejmě nabil prtože nejsem matematik. jak tu vzpomínal kolega kde hledatvýzvy: http://www.youtube.com/playlist?list=PLrAXtmErZgOfMuxkACrYnD2fTgbzk2THW jenže bohužel, tohle co tam říkají plus mínus znám ale je to všechno hello worldvěci - gradientni metoda, feature normalization. jenže praxe si žádá aby jste tomurozuměli. uměli udělat cost function nebo hypotézu. rozuměli tomu a věděli pročtohle tady atd. velmi doporučovanou prerekvizitou je, že máte dobrý backgroundVŠ matiky a to já nemám. když se podívám na lidi z matematických škol (technický,přírodovědný obory...) tak nemám šanci věcem do rozumný hloubky rozumět. prostěnemám.takže? zbývá data engineering, který jsem dělal minimálně. paradoxně si nejsemjistý jestli tohle je cesta. dělat ETL? no nevim co je to za výzvu. hustý už jese vyznat ve světě not-only SQL databází.být kovaný jestli elasticsearch nebocassandra, hbase nebo snowflake. zase dělat v BI datový sklady taky nemusíbýt špatný. jenže tohle je spíš o učení se. asi jako když se učíte puppet,centos nebo nginx akorát se učíte databáze. a to já raději programuju(mluvím o principu. jinak se učíte když se učíte javu a jinak se učíte, kdyžse učíte cisco... to dá rozum)tady hezky dostávám k tématu který jsem už založil. dneska jsou "webovýappky" na takovým místě, že jen na fulltime můžete řešit Kafku a streamingarchitekturu. a tady si nějak kladu otázky kolem paralelních a distribuovanýchsys.....a je tu problém který to celé korunuje. nemám žádnou pořádnou business doménu,ve které bych data dělal. (jako asi mám, ale je to pycho...) příklad.jste doktor, znáte kontext a když umíte regresi, tak jste všechno vyhráli.jste kovaný v nějaké problematice a data spolu s metodou vám dají do rukysamurajský meč. není to o neuronce jak vám úžasně klasifikuje. "neuronka" totižnahrazuje váš mozek a zkušenosti. data a regrese vám dává jistotu rozhodnutíudělat.takže co radíte?