nová specializace: paralelní a distribuované systémy

Posledních 8 až 10 let si vydělávám peníze díky webům. A hrozněmě to NEbaví! přestože se snažím dělat backend (posledních pár let py adjango) tak stejně musím dělat formuláře, kraviny na frontu atd...zároveň miluju programování jako takový.přemýšlím že bych udělal swithc oblasti, kde najdu výzvuna další dekádu/y... ?A napadly mě paralelní a distribuované systémy. A začít se učit věcitypu func. programování erlang / elixir / scala / clojure atd.Nojo, jenže když mám nějakou metodu která dělá bottleneck, pošlu jí do amazonulambdy a konec. dneska jsou hadoopy nebo databáze samy škálovatelný a nenítolik firem co si něco dělají samy. na druhou stranu to musí být dobře placený.nebudu zastírat, toto mne inspirovalonebo co by jste mi doporučovali? chci dělat něco zajímavýho a ne MVCve springu nebo asp.net. javou jsem se nějakou dobou živil, prachy jsou najedna s hvezdickou žejo javamane? ale nevím jestli to chci dál dělat.děkuji Bohu že jsem nikdy nemusel nic dělat v php.