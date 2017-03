Windows 10 v doméně, nefunkční appky

Mějme Samba 3 doménu a v ní W10. Připojení funguje. To, co nefunguje doménovým roaming profilům, jsou appky jako Fotky, Store apod. V tom debilním menu ani nejdou najít, přitom localuser je má a jsou funkční. V samotném menu taky doménovým userům nejde rozkliknout většina appek - můžu si na ně klikat nadosmrti, ale nic to nedělá. Fotky se otevřou v malování, super. Widle mají všechny aktualizace, zkoušel jsem různý powershell prasečiny, co se válí po netu jako návody na fix a pod tím řvou lidi jako já tady, že je to stejně na nic. Existuje teda nějakej fix na to, aby menu a appky v něm jako jsou Fotky a další složky/appky fungovaly stejně jako lokálním userům? Díky za každou podnětnou radu.