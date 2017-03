Podpora Ryzenu v Debianu

4.10 je to pro vanilla jádra. Debian svoje jádra často patchuje, takže bych se nedivil, kdyby se podpora objevila i ve 4.9 ve Stretchi. Pokud by to byla velká změna, tak se to dodává v backportech, ale to se spíš dělá až u změn po vydání, typicky při skoku o několik verzí, kdy by patchování bylo neudržitelné.



4.10 je zatím jen v experimental, které je rc-buggy (jako Sid je unstable a Stretch je testing), o samotném jádře to neříká nic kromě toho, že není ani zběžně otestované. Pokud jej chcete zkusit, obnášelo by to přidat experimental do sources.list, nastavit pinning, aby se odtamtud nestáhlo nic jiného, a doufat, že bude fungovat a nesmaže vám všechna data.