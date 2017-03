Klávesová zkratka Cmd+ v macOS s českým layoutem

Cmd+

Jak na Macbooku (bez numerické klávesnice) s Mac OS X Sierra s českým layoutem klávesami provedu klávesovou zkratku například v aplikaci Terminál, Quicktime nebo Náhled nebo Textedit, která se v nabídce aplikace zobrazuje jakoZkratka(odpovídající příkazu Oddálit nebo Zmenšit písmo) není problém, jen místo anglické klávesy -=% (vedle nuly) musím zmáčknout -/? (vedle levého shiftu).Ovšem u zkratkyje problém. Cmd 1 (vedle číslice 2) vyvolá klávesovou zkratku Cmd 1,což je mimo. Zkoušel jsem ještě krkolomnou zkratku CMD SHIFT -=% (mínus na anglické klávesnici jako výše). Ta ale funguje v Náhled( čím se to řídí?), a v ostatních aplikacích nikdy.Nějak to přeci musí jít, přeci by Apple nedopustil, aby při jiném layoutu nefungovaly klávesové zkratky, to by byla ostuda jako když Microsoft dá reklamu do Průzkumníka